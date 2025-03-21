Дмитрий «Гоблин» Пучков раскритиковал студию озвучки «Кубик в Кубе»

В рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» на вопрос, как Дмитрий Пучков относится к студии озвучки «Кубик в Кубе», российский блогер, писатель, публицист, переводчик на примере перевода сериала «Пацаны» от Amazon, заявил, что работа проведена отвратительно.

Сперва Дмитрий Пучков признался, что не знает такой студии.

«Я по-английски нормально понимаю, поэтому я смотрю в оригинале, студии мне не нужны. Но у меня есть подручный, по-английски не понимает, поэтому мы вынужденно, бывает, смотрим с переводом. Это вот эти переводили сериал „Пацаны“? Где там твердыни какие-то… Отвратительный перевод», — сказал Пучков.

Известный блогер ответил на вопросы молодежи в рамках программы «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами. Гостем первой серии стал Дмитрий Пучков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что встречи молодежи с лидерами общественных мнений нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание как правило своими поступками, предложениями, когда-то — своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно знакомство, общение с интересными людьми — не для того, чтобы принять все за чистую монету, а для того, чтобы думать своей головой: „А как бы я сделал?“. А также для того, чтобы учиться доброму и светлому», — сказал губернатор Московской области.