Дмитрий «Гоблин» Пучков раскритиковал ЕГЭ

«У нас было нормальное советское образование. Откуда мы все такие умные вышли? Вот там нормально учили. Зачем его начали менять, лично я понять не могу. Каким образом ЕГЭ заменяет нормальный экзамен, я тоже понять не могу. Там какие-то рассказы, что люди из каких-то этих аулов, кишлаков приедут, и они могут поступать так же, как московские школьники. Чушь собачья», — сказал Пучков.

Он поделился собственным примером из жизни.

«У меня по линии жены родственники из Узбекистана — вот они из тамошних кишлаков ехали в Москву и в Питер и поступали в лучшие вузы страны. Из кишлаков! Почему? Потому что система образования была единая для всех, и никаких ЕГЭ не было. Зачем это введено, я не знаю. По-моему, с единственной целью — разломать систему образования как таковую», — подчеркнул блогер.

По его мнению, уровень образования современной молодежи падает.

«Что-то чудовищное. Человек, я не знаю, в трех предложениях полторы мысли увязать не может. Это не говоря там про орфографию, грамотность и еще чего-то. Тот же электронный болван подчеркивает красненьким, где ошибка. Не пробовал нажать „исправить“? Даже это не надо. Ну, падение образования катастрофическое просто. Давайте не будем ломать то, что у нас есть. Давайте вернем нормальное и будем жить дальше. Если это детям что-то там облегчает… А не надо им ничего облегчать. Жизнь — борьба, кровь, пот и слезы. Если ты к этому с детства не готов, то тебя размелет. Просто размелет», — заключил Пучков.

«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что встречи молодежи с лидерами общественных мнений нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание как правило своими поступками, предложениями, когда-то — своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно знакомство, общение с интересными людьми — не для того, чтобы принять все за чистую монету, а для того, чтобы думать своей головой: „А как бы я сделал?“. А также для того, чтобы учиться доброму и светлому», — сказал губернатор Подмосковья.