Дмитрий Дениско поздравил семью Негиных из Люберец с Днем отца

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско в общественной приемной партии городского округа Люберцы поздравил трех отцов из семьи Негиных с Днем отца. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вручил отцам благодарственные письма от местного отделения «Единой России» «За личный пример и активную пропаганду семейных ценностей», а детворе — подарки.

«Негины — яркий пример крепкой и дружной семьи. Глава династии Григорий Васильевич Негин — отец троих детей. Его многолетний труд, а также активное участие в общественной жизни, в том числе в качестве почетного донора России, заслуживает уважения. Его старший сын Святослав — многодетный отец, воспитывает пятерых детей, у младшего Григория — сын и дочка. Негины — прекрасный пример для подрастающего поколения, который вдохновляет на сохранение и развитие традиционных семейных ценностей», — сказал Дениско.

По его словам, дедушка с семьей старшего сына участвовал в активити-шоу «Семейные игры» на телеканале СТС. Представляли Люберцы и стали победителями одного из сезонов.

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