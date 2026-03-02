Дмитрий Чудинов провел тренировку для подростков в Серпухове

Тренировку по боксу для воспитанников семейного центра «Маяк» в Серпухове провел 28 февраля профессиональный боксер Дмитрий Чудинов. В занятии участвовали шесть подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Занятие прошло при поддержке общественного движения «Здоровое Отечество». Подростки, временно проживающие в центре, освоили базовые элементы бокса и получили рекомендации по технике выполнения упражнений. Спортсмен также рассказал о важности регулярных тренировок и здорового образа жизни.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Дмитрий Чудинов поделился личным опытом и ответил на вопросы участников. Для ребят общение с чемпионом стало дополнительной мотивацией к положительным изменениям.

В администрации центра отметили, что спорт помогает подросткам развивать уверенность в себе, дисциплину и умение работать в команде. Ранее совместно с организацией «Здоровое Отечество» для воспитанников уже проводили тренировки по лыжному спорту. Семейный центр «Маяк» намерен продолжить подобные мероприятия, направленные на социальную адаптацию детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.