Для жителей Рузы провели интерактивную игру «Шаг в будущее»

В Рузской центральной библиотеке 19 ноября прошла увлекательная игровая программа на интерактивном полу «Шаг в будущее». Мероприятие собрало множество ребят, которые решили проверить свои силы в активных играх, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники смогли принять участие в веселых турнирах по «Хоккею», «Футболу», «Лазерному бою» и «Пинг-понгу». Каждый стремился установить свой личный рекорд и проявить стратегические навыки.

Дух соперничества и азарт наполнили зал библиотеки особой атмосферой. Ребята не только соревновались, но и весело проводили время в компании друзей. Общение и взаимодействие добавляли мероприятию еще больше радости и удовольствия.

Зал библиотеки стал настоящим полем битвы для самых активных и смелых детей. Интерактивный пол позволил каждому почувствовать себя частью увлекательного приключения.

«Такие мероприятия способствуют не только развлечению, но и развитию командного духа, стратегического мышления и других полезных навыков. Они помогают детям и подросткам проводить время весело и с пользой,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.