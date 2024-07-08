Для жителей Подмосковья реализуется программа кибергигиены

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в период с 2022 по 2024 г. осуществляет реализацию программы кибергигиены и повышения грамотности граждан Российский Федерации по вопросам информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 2022 года более 10 млн. человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря госуслугам, социальным сетям и рекламным материалам.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

Узнать о кибергигиене можно:

— на портале «Кибербезопасность — это просто» на госуслугах. Здесь можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности.

— на сайте «КиберЗОЖ» собраны главные полезные привычки для работы в интернете.

— на сайте «Прокачай скилл защиты» в игровой форме рассказывают что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;

— на сайте «Кибербуллинг» молодые люди узнают что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;

— на сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают, какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять.

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