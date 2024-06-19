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Для жителей Подмосковья пройдет прямой эфир по вопросам поступления в вузы

20 июня стартует приемная кампания в вузах Московской области. В текущем году действует новый алгоритм поступления в рамках целевого договора с потенциальным работодателем. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что по вопросам поступления в вузы пройдет прямая линия с начальником управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования министерства образования Московской области Еленой Белик.

Эфир состоится 27 июня в 15:00.

Чтобы задать вопрос, необходимо перейти по ссылке и выбрать тему «Поступление в вуз: вопросы и ответы». Эта опция доступна только жителям Подмосковья.

Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.