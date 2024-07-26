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Для жителей Подмосковья пройдет прямая линия по вопросам поступления в колледжи

Приемная кампания в колледжи находится в самом разгаре. Узнать об особенностях поступления и алгоритме действий можно на прямой линии секретаря приемной комиссии подмосковного колледжа «Энергия». Александр Петров расскажет о деталях поступления и ответит на интересующие вопросы. Эфир состоится 30 июля в 12:00, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Чтобы задать вопрос, перейдите по ссылке и выберите тему «Приемная кампания системы среднего профессионального образования Московской области 2024–2025». Эта опция доступна только для жителей Подмосковья.

Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.