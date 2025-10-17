До 26 октября жители Московской области могут подать заявку на участие во втором сезоне премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Это дополнительное время — шанс для тех, кто еще не успел заявить о себе. Финалисты получат поддержку партнеров премии, доступ к образовательным программам, стажировкам и медийное продвижение, а также станут частью сообщества единомышленников, где продолжат развиваться и обмениваться опытом. Об этом сообщают организаторы премии.

Прием заявок на премию «Россия — страна возможностей» стартовал 26 сентября. За это время поступило 30 тыс. заявок от людей, которые ежедневно создают возможности для других. Среди участников — педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Каждый из них по-своему меняет жизнь в своем регионе и вдохновляет окружающих действовать.

Активно участвуют не только молодые люди с 18 до 35 лет, но и номинанты старшего возраста, включая тех, кому больше 55 лет. Это показывает, что стремление создавать возможности и улучшать жизнь вокруг себя не ограничено возрастом. Особенно активно участники проявляют себя в сферах образования, культуры и добрых дел — именно на эти номинации поступило наибольшее количество заявок.

«Для всех, кто хотел и не успел, продлеваем прием заявок, чтобы каждый, кто создает возможности для других, смог рассказать о своих результатах. Радует, что в нашей стране так много активных, неравнодушных людей — уже более 30 тысяч человек, которые меняют жизни других в своем городе и обществе. Победа в Премии открывает возможность продвижения проектов, участия в федеральных инициативах, а также получения поддержки партнеров Премии. Так одна ваша заявка может запустить большие перемены уже в этом году», — отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

На данный момент из Московской области на участие во II сезоне премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже поступило 1 383 заявки.

В новом сезоне у финалистов и победителей будет шанс развить свои инициативы благодаря партнерским программам. Совместно с Агентством стратегических инициатив учреждена спецноминация «Страну меняют люди», лауреаты которой получат адресное сопровождение своих инициатив: индивидуальное продвижение, широкую информационную поддержку, возможность выступать на федеральных и международных площадках.

АНО «Диалог Регионы» предлагает финалистам номинации «Медиа» доступ к онлайн-курсам. Росмолодежь открывает участие в образовательных программах и летних школах Академии творческих индустрий «Меганом», летних школах и Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», а также стажировки, экспертную поддержку и участие в форумах. Совместно с Движением Первых финалисты и победители Премии «Россия — страна возможностей» создадут систему наставничества в направлениях творчества, науки, медиа, добровольчества и предпринимательства.

Роспатриотцентр Росмолодежи приглашает к участию в патриотических форумах и проектах в рамках номинации «Возможности для СВОих». Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» предлагает программу стажировок для студентов. Кроме того, финалисты могут пройти обучающие курсы Мастерской управления «Сенеж», которые помогают развивать профессиональные навыки и применять их для реализации своих идей. И это лишь часть доступных партнерских возможностей.

В 2025 году премия президентской платформы «Россия — страна возможностей» будет вручаться в 10 номинациях: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».

Подать заявку на участие во втором сезоне премии можно на официальном сайте до 26 октября: рассказать о возможностях, которые вы создаете, пройти короткие тесты и пригласить не менее 10 человек из своего окружения — коллег, друзей, партнеров, которые смогут подтвердить ваш вклад в жизнь общества.

Не упустите шанс принять участие в премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» и стать частью движения, которое формирует будущее страны!