Для жителей Подмосковья продлена регистрация на медиапроект «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлевает регистрацию на конкурс «Спецноминации 2.0». 471 участник Подмосковья уже подал заявку на участие, и сейчас по решению организаторов есть еще неделя, чтобы присоединиться к проекту и побороться за призовой фонд в 15 млн рублей. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

Конкурс «Спецноминации 2.0» объединяет авторов контента различной тематики всех возрастов независимо от географии проживания — участники прокачивают профильные навыки для развития в медиа, а также борются за призовой фонд в 15 млн рублей и звание победителя проекта «ТопБЛОГ». Участие бесплатно на всех этапах конкурса.

«Конкурс „Спецноминации 2.0“, который в августе запустил проект „ТопБЛОГ“, объединил более 10 тысяч талантливых авторов контента из всех без исключения регионов страны. Такая популярность говорит о том, что проект важен для мира блогинга, где каждый голос имеет значение. В связи с высоким интересом и большим количеством обращений от участников с просьбой о продлении сроков регистраций, мы решили дать дополнительную неделю, до 1 октября, чтобы блогерыимели возможность присоединиться к актуальному и значимому для медиасферы проекту», — рассказывает исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Для авторов контента, которые ведут свои странички, каналы и блоги в социальных сетях, предложено 12 спецноминаций, среди которых «Наука и образование», «Путешествия», «Управление, экономика и общество», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия — страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Участникам предстоит выполнить медиа-задачи от партнеров проекта, представляющих тематические направления. Каждая из компаний подготовила для самых ярких участников полезные призы и карьерные возможности. Вместе с президентской платформой «Россия — страна возможностей» заказчиками направлений стали Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, образовательная платформа Skillbox, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт Люди», киностудия «Союзмультфильм», Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

Среди призов — продюсирование блогов до 1 млн рублей и подписание резидентских контрактов, участие в съемках шоу на федеральных телеканалах и в сериалах, онлайн-курсы и стажировки в сфере медиа, встречи с руководством крупнейших компаний страны и обширные карьерные возможности. Участником конкурса может стать любой житель Московской области без возрастных ограничений.

Участниками конкурса «Спецноминации 2.0» могут стать жители России и иностранных государств любого возраста, авторы/соавторы блога в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации: ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, YouTube, Telegram, YAPPY, Rutube, TenChat. В основном конкурсе можно участвовать с блогом от 500 подписчиков, а попробовать свои силы в решении кейса, изучить образовательные модули по выбранному направлению и получить шанс выиграть подарочный бокс блогера от проекта «ТопБЛОГ» можно с блогом до 500 подписчиков. Регистрация продлится до 1 октября на сайте ТопБЛОГ.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.