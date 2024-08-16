Для жителей Некрасовки улучшили качество связи

С улучшением транспортной ситуации в Некрасовке в 2019 году, после запуска здесь метро, население района выросло в 1,6 раза до почти 119 тысяч жителей. За этот период число базовых станций компании в районе увеличилось на 57%, а домов с доступом к скоростному домашнему интернету по оптоволокну — в 2,2 раза.

Сегодня мобильный интернет от МТС в Некрасовке доступен в жилых районах, школах, торговых зонах, на спортивных объектах, станции метро и транспортном узле «Некрасовка», а также на проходящей через район скоростной автотрассе — Северо-Восточной хорде.

Также с 2019 года доступ к гигабитному домашнему интернету получили еще 90 многоквартирных домов, в том числе ЖК «Некрасовка», «Некрасовка-Парк», «Мой адрес в Некрасовке-2», «Мой адрес на Лавриненко». Всего им обеспечено 80% жилых домов в районе.

Директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков подчеркнул, что компания выдерживает высокие темпы прироста емкости сетей связи в соответствии с темпами строительства жилищных, транспортных и социальных объектов района, обеспечивая жителей Некрасовки таким же высоким качеством связи, как и в давно обжитых районах столицы.