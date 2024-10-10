Для жителей Можайского округа полиция провела лекцию «Осторожно, мошенники!»

Представители ОМВД России по Можайскому городскому округу провели лекцию под названием «Осторожно, мошенники!», в которой были затронуты актуальные вопросы безопасности и защиты от мошеннических действий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятии жителям нашего муниципалитета рассказали о различных схемах обмана, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни, а также о мерах предосторожности, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

Заместитель Главы Можайского округа Мария Азаренкова совместно с заместителем начальника ОМВД России по Можайскому городскому округу, начальником полиции, подполковником Олегом Битюковым объяснили, как распознать мошенников, какие уловки они используют и какие признаки указывают на возможный обман.

В ходе лекции были представлены реальные примеры случаев мошенничества, чтобы наглядно продемонстрировать, как важно быть бдительными и осторожными.

Никогда не передавайте по телефону свои данные, коды от банковских карт и запомните, что сотрудники банка или полиции не будут их спрашивать при звонке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.