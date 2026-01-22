Для жителей домов по реновации устраивают цикл праздников «Тепло зимних вечеров»

Для участников программы реновации, заселившихся в новые дома, организован цикл праздничных встреч «Тепло зимних вечеров: встреча соседей по реновации». Открылось мероприятие 22 января во дворе на Ставропольской улице, в доме 4/2, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Такие встречи призваны укрепить добрососедские отношения и сформировать комфортную среду в обновленных кварталах. Подобные события являются значимой частью масштабной работы по комплексному развитию городской застройки и улучшению качества жизни москвичей.

«Задача столицы в рамках программы реновации — не просто построить современное жилье, но и помочь сформировать новые, по-настоящему теплые соседские связи. Цикл „Тепло зимних вечеров“ — это возможность для жителей, которые недавно переехали по реновации, познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке и вместе создать уютную атмосферу в своих дворах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что для детей и взрослых подготовлена развлекательная программа: семейная эстафета, игры с аниматорами, угощение горячими блинами и чаем, а также концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов. Акция будет продолжаться до конца февраля.

Встречи проводятся на дворовых территориях, участие в них бесплатное. Организатором выступает Департамент градостроительной политики Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что началось переселение жителей в дом по реновации на Родниковой улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».