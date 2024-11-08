Для дошкольников Зарайска организована программа «День осеннего здоровья»

Это мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Основы здорового питания», главная цель которого — сформировать у детей представление о здоровье и здоровом образе жизни, а также привить им любовь к занятиям физической культурой. В ходе программы развивались такие важные качества, как скорость, выносливость и координация движений.

Сотрудники Дворца культуры провели с детьми увлекательную беседу о значении здоровья и здорового образа жизни. Затем они поиграли в подвижные тематические игры, что позволило детям не только узнать много нового, но и продемонстрировать свои физические навыки. В программе были организованы эстафеты, конкурсы и веселые спортивные упражнения, которые сделали этот день незабываемым.

Праздник прошел в веселой и насыщенной атмосфере, став интересным и познавательным. День осеннего здоровья — это еще один повод создать у ребенка радостное эмоциональное настроение, а как известно, хорошее настроение — залог крепкого здоровья! Улыбки, смех и активные игры способствовали укреплению дружбы и сплоченности среди детишек, оставив в их сердцах яркие впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.