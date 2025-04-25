Для выпускников Подмосковья стартовала акция «100 баллов для Победы»

У мемориала «Героям‑панфиловцам» в Волоколамске прошла первая встреча в рамках акции «100 баллов для Победы», приуроченной к празднованию 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект помогает выпускникам настроиться на успешную сдачу единого государственного экзамена, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Перед одиннадцатиклассниками выступили стобалльники прошлых лет Кирилл Данилов и Виктория Карпухина. Они поделились советами для успешной подготовки к ЕГЭ и подчеркнули важность психологической готовности к экзамену. Участникам также рассказали о методах снятия стресса перед ЕГЭ, постановке достижимых целей, сохранении мотивации на протяжении всего учебного года и способах преодоления психологического барьера.

Следующее мероприятие в рамках акции пройдет 25 апреля в музее Раменского приборостроительного завода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.