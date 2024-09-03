Для воспитанников социально центра «Зарайский» провели «День знаний»

Специалист центра поздравила ребят с началом нового учебного года. Она пожелала им, чтобы этот год был полон новых впечатлений, знаний, приятных сюрпризов и чудесных открытий. Для детей была организована небольшая интеллектуальная игра, где им пришлось проявить смекалку, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятия ребята активно участвовали в интеллектуальной игре. Им предлагались увлекательные загадки и вопросы на различные темы. Дети продемонстрировали свою смекалку и креативность, создав атмосферу дружеского соперничества и радости. Специалисты центра задавали вопросы, касающиеся как школьных предметов, так и жизни в целом, что позволило ребятам показать свои знания и эрудицию.

Не обошлось и без игровой формы. Педагоги отметили, что такие мероприятия не только развивают навыки детей, но и помогают им сблизиться в коллективе, создавая атмосферу поддержки и взаимопомощи. Воспитанникам мероприятие понравилось. Они обещали радовать нас своими успехами и оценками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.