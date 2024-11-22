Для воскресенских школьников провели краеведческий час

В отделе краеведения для учащихся четвертых классов школы № 3 Центральной библиотеки им. Инны Гофф прошел краеведческий час «Моя малая родина». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала ребятам об истории земли, на которой сегодня располагается городской округ Воскресенск, о начале строительства градообразующих предприятий, о людях, прославивших Воскресенск.

Главный библиотекарь отдела краеведения Галина Васильчук провела экскурсию по залу Героев, познакомила ребят с электронной версией материалов отдела краеведения, рассказала о воскресенцах — участниках СВО.

После просмотра документального фильма «Сердце земли моей», созданного журналистами Воскресенского кабельного телевидения, ребята с удовольствием ответили на вопросы краеведческой викторины «Воскресенск: история города».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.