Для удобства жителей на портале «МОе Подмосковье» теперь доступны «Соцуслуги»

На портале «МОе Подмосковье» теперь доступны «Соцуслуги» для удобства граждан, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Для удобства жителей Подмосковья мы вывели «Соцуслуги» на портал «МОе Подмосковье». Теперь все удобно и под рукой. Можно легко найти соццентр, получить необходимые услуги, взять в прокат средства реабилитации, нанять сиделку, заказать соцтакси и многое другое. Ежегодно эти услуги охватывают более 200 тыс. жителей региона», — рассказали в министерстве социального развития Московской области.

На портале «Соцуслуги» есть личные кабинеты для пользователей, где можно отследить историю и статус своих заявок.

«Главная особенность, что для жителей, которые проходят реабилитацию в наших соццентрах, доступно электронное расписание занятий в личном кабинете», — заключили в пресс-службе ведомства.

Более подробная информация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.