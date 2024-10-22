Для участников СВО и их семей запустили единый чат психологической помощи

С июля 2024 года заработал единый федеральный чат медико-психологической поддержки семей и участников СВО комитета семей воинов Отечества. Чат работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Комитет семей воинов Отечества».

В чате работает команда государственных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны.

«Мы видим, что цифровой формат психологической помощи оказался востребован. В ближайшей перспективе медицинские психологи проекта будут индивидуально сопровождать сложные случаи, требующие особого внимания и наблюдения за состоянием человека в динамике», — сказал координатор чата комитета семей воинов Отечества, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова отметила, что помощь должна быть быстрой и своевременной.

«Мы увидели запрос на то, чтобы наш чат комитета с психологами работал и в выходные дни. Поэтому организовали работу с психологами так, чтобы можно было отвечать и помогать людям ежедневно. Что особенно важно: запрос на индивидуальную помощь растет, когда она носит анонимный характер, — сказала Белехова.

За два месяца работы чата отработано более 400 обращений. Уже подключились 6 800 человек.

Организаторами чата стали комитет семей воинов Отечества (КСВО) и фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты РФ.

Обратиться за помощью можно по ссылке.