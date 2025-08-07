Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылись новые задания

Для участников конкурса «Это у нас семейное» — самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — открылись новые задания: два творческих, которые придумали члены Наблюдательного совета — председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, и два тематических. Тематические задания открываются каждую неделю, семьи, набравшие больше всего баллов, будут участвовать в полуфинале. Во втором сезоне конкурса главных призов будет почти вдвое больше — 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Об этом сообщают организаторы конкурса.

В рамках дистанционного этапа, помимо обязательных и тематических, участникам нужно выполнить несколько творческих заданий от членов Наблюдательного совета конкурса, в число которых входят продюсер Павел Курьянов, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, народный артист России Олег Газманов, народный артист РФ Игорь Бутман и другие деятели.

«Сегодня открываются два творческих задания — это «Мультафиша» от Юлианы Слащевой и «Сказочники» от Сергея Лукьяненко. Сказочная тема выбрана членами Наблюдательного совета неслучайно, ведь сказки — это наш культурный код, основа, на которой мы все выросли. Это то, что мы понимаем с полуслова и что готовы придумывать вместе. В сказочных сюжетах иносказательно отражена и осмыслена окружающая действительность, запечатлены особенности нашей народной культуры, наши переживания и радости, наше понимание, что такое хорошо и плохо. Создать такую сказку самим — значит копнуть внутрь себя, узнать своих родных еще лучше, вместе пройти очень интересный путь. Уверена, участников ждет увлекательное путешествие в волшебный мир, по итогам которого появятся настоящие шедевры», — отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В рамках задания «Сказочники» от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко нужно создать собственную сказочную историю, которая научит уважению, взаимопомощи, любви к своей стране и расскажет о традиционных российских ценностях.

«Конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объединил тысячи креативных семей по всей стране. Уверен, что они с легкостью выполнят задание и подарят нам множество увлекательных историй. Никаких ограничений в творческом процессе нет: участники могут объединить в сказке известных героев из разных произведений или придумать собственных уникальных персонажей, поместить их в современное время или фантастический мир со своими особыми правилами и законами, а также создать любой сюжет, благодаря которому сказка станет по-настоящему увлекательной и захватывающей. Главное, чтобы сказочная история отражала настоящие российские ценности и помогала передавать нравственный опыт наших родителей, бабушек и дедушек», — добавил Сергей Лукьяненко.

По его словам, при создании волшебной истории можно распределить роли между всеми участниками семейной команды, например, дети создадут персонажей, родители и другие взрослые — придумают интересный сюжет, а старшее поколение — добавит мудрые советы.

Чтобы выполнить задание «Мультафиша» от Юлианы Слащевой, конкурсантам нужно создать яркий и оригинальный фотопостер с изображением своей семьи в стиле персонажей любимого мультфильма или фильма. Творческая работа должна отсылать к уже существующим мультфильмам киностудии «Союзмультфильм» или фильмам киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Например, можно воссоздать сцену из «Простоквашино», перевоплотиться в героев «Ну, погоди!» или придумать другую оригинальную интерпретацию. К процессу нужно подойти творчески: выбрать любимый мультфильм или фильм, продумать концепцию, использовать костюмы, реквизит, грим или цифровые эффекты.

«В прошлом году мы просили семьи снять видео с эпизодами из мультфильмов и получили невероятное количество креатива. Нам прислали тысячи работ, одна семья даже сделала мини-мюзикл с песней из «Бременских музыкантов». В этом году мы следуем за модными тенденциями и хотим попросить конкурсантов снять постеры к нашим мультфильмам — сейчас хорошие работы на вес золота. В награду обещаем не только призы, подарки и экскурсии, но и большую популярность победителям — их творения мы будем продвигать», — рассказала Юлиана Слащева.

5 августа также открылись два тематических задания. Одно из них — задание на выбор, которое конкурсантам нужно придумать самостоятельно, главное, чтобы оно объединяло участников команды, дарило отличное настроение и подходило самым разным семьям. Другое задание — «Семейные профессии», для его выполнения нужно рассказать друг другу о своей трудовой деятельности.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Дистанционный этап проходит параллельно с регистрацией в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье и раздел достижений. После чего им становятся доступны тематические задания конкурса, которые открываются каждую неделю. Так, конкурсантам предлагается поставить семейный спектакль, исполнить гимн конкурса «Это у нас семейное», дополнив его танцевальными движениями, провести соревнования по одной из традиционных командных игр (городки, лапта или хоккей с мячом), рассказать об истории своей фамилии, провести «день наоборот», поделиться секретами семейного счастья на видео, сделать доброе дело, направленное на помощь животным, и многое другое. Этап завершится 1 октября.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.