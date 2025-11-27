Для учащихся школы № 2 прошла экскурсия на Котельную № 14

По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и при содействии Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области 27.11.2025 для учащихся 8‑го класса школы № 2 городского округа Фрязино была организована познавательная экскурсия на Котельную № 14, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Фрязино Виктория Оганезова и депутат Совета депутатов г. о. Фрязино Елена Романова. Экскурсию провел главный инженер АО «Теплосеть Фрязино» Алексей Лангай.

Во время экскурсии дети узнали, как производится тепло: им показали котлы, объяснили принцип их работы и рассказали, как из топлива получается тепловая энергия. Им также рассказали о роли теплообменников и насосов: ребятам объяснили, как циркулирует горячая вода по системе, как работают циркуляционные насосы и как тепло передается в дома по городским сетям.

Также школьникам рассказали о магистральных трубопроводах, узлах учета и поверке счетчиков, о том, как регулируется температура в домах, и показали работу системы автоматического управления: датчики контроля температуры и давления, аварийные клапаны и меры противопожарной безопасности на котельной.

Обсудили профессии — операторы котельной, наладчики, энергетики — и важность бережного отношения к энергоресурсам и экологической ответственности.

Школьникам продемонстрировали работающее оборудование и наглядно объяснили технологию работы котельной. Они задавали вопросы и получали развернутые ответы от специалистов. Учащимся показали связь школьной физики и технологии с реальными инженерными решениями, применяемыми для обеспечения города теплом.

По отзывам учеников, экскурсия оказалась интересной и полезной. Многие отметили, что теперь по‑новому понимают, как в их квартиры поступают горячая вода и тепло, и какой это важный труд.

