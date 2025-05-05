Для учащихся Подмосковья прошли уроки из цикла «Разговоры о важном»

5 мая во всех школах и колледжах Московской области прошли получасовые познавательные беседы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия состоялись в рамках Всероссийского просветительского цикла «Разговоры о важном», утвержденного Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Для школьников и студентов такие беседы — не просто уроки истории. Это момент соприкосновения с судьбами своих прадедов, возможность осознать, какой ценой была завоевана Победа. Именно в таких разговорах формируется личная связь с прошлым, чувство ответственности за сохранение памяти и гордость за свою страну», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Учащиеся 1–2-х классов узнали о подвигах своих сверстников в годы войны, значении писем-треугольников и роли животных на фронте.

Ребята из 3–4-х классов говорили о трудовом подвиге подростков, работавших в тылу, читали фронтовые письма учителей и знакомились с символами Победы — от красной гвоздики до Георгиевской ленточки.

Школьники 8–9-х классов изучили ключевые сражения — Сталинградскую, Курскую, Ленинградскую битвы, оборону Москвы, а также роль Советского Союза в освобождении Европы.

Старшеклассники и студенты колледжей сосредоточились на подвиге юных тружеников тыла и значении Сталинградской битвы как переломного момента войны — одного из самых ожесточенных сражений в истории человечества.

По словам министра, такие мероприятия становятся важной частью патриотического воспитания и помогают молодежи не просто изучать историю, а глубже чувствовать ее. Память о Великой Победе живет — в сердцах, в семейных историях и диалоге поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.