Для учащихся Подмосковья прошла образовательная акция по безопасности на дорогах

С 10 по 17 сентября во всех образовательных организациях Московской области прошел цикл просветительских мероприятий «Детям Подмосковья — безопасные дороги». Акция, приуроченная ко Всероссийскому «Месячнику безопасности» и направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, объединила свыше 1 млн школьников и воспитанников детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Ключевой задачей мероприятий стало повышение уровня дорожной грамотности среди школьников и воспитанников детских садов, повторение правил безопасного поведения пешеходов, а также формирование ответственного отношения к соблюдению ПДД как у детей, так и у их родителей.

В течение недели в школах и детских садах региона прошли тематические классные часы, интерактивные занятия, викторины и образовательные квесты. Для проведения уроков педагоги использовали современные учебные материалы, включая специально разработанные сценарии занятий и видеоконтент, предоставленные образовательным порталом «Учи.ру», выступившим партнером проекта. Этот формат позволил сделать процесс обучения правилам дорожного движения более наглядным и адаптированным для детей разных возрастных групп.

В ведомстве добавили, что завершающий день акции, 17 сентября, был посвящен закреплению полученных знаний и формированию у подрастающего поколения устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Совместные усилия образовательных учреждений, органов управления образованием и экспертных партнеров создают фундамент для формирования безопасной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.