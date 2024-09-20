Для учащихся Красногорска прошел фестиваль профессий

Более 900 школьников с 8-го по 9-й класс познакомились с различными профессиями и компетенциями благодаря преподавателям и студентам колледжей региона.

«Это мероприятие максимально актуальное, потому что сейчас вопросы ранней профориентации стоят на уровне государственной политики. В школах у нас введен профессиональный минимум для того, чтобы дети уже со школьной скамьи могли знакомиться и погружаться в профессии. Чтобы потом получить качественное профессиональное образование и пополнить ряды специалистов, рабочих и служащих», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации городского округа Красногорск Ольга Маслова.

Школьники смогли примерить униформу и почувствовать себя в роли представителей разных профессий, включая работников образования, медицины, сферы бытовых услуг, гостиничного бизнеса, кондитеров, рестораторов, представителей МВД и МЧС.

Основная цель фестиваля — дать молодым людям уверенность в завтрашнем дне, основанную на вере в себя и свои силы. Фестиваль «Путь навыков» предоставляет возможность каждому школьнику открыть для себя мир профессий, испытать свои силы и сделать осознанный выбор будущей специальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.