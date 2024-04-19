Для учащихся Долгопрудного 27 апреля пройдут командно-штабные игры

В играх примут участие команды военной кафедры МФТИ, школ городского округа Долгопрудный № 17, 11, 10 Орудьевской школы и школы № 2 044 имени А. М. Серебрякова, а также физико-технического колледжа и отряд «СОБОЛЬ» физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

Программа КШИ разработана преподавателями физтех-лицея им. П. Л. Капицы совместно с экспертами Военной академии имени М. В. Фрунзе и ГК «Калашников». Система подготовки учащихся выстроена с опорой на естественно-научные предметы (математика, физика, информатика, химия, биология, ОБЖ).

Участники будут выполнять задания, которые содержат элементы топографии, оперативного планирования, прогнозирования и системного анализа. Отличие предлагаемой системы состоит в использовании заданий, основанных на высокотехнологичных решениях по защите Отечества.

Программа апрельских командно-штабных игр включает секцию пилотирования дронов, а также — комплексную эстафету военно-прикладного характера.

Заявки на аккредитацию журналистов принимаются до 24 апреля на электронную почту: edutechfizlits@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.