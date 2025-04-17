Для уборки газонов в Клину закупили садовые пылесосы

В православный Чистый четверг учреждение «Чистый город» в Клину провело тестирование новой техники. Коммунальщики закупили два садовых пылесоса. Техника самоходная. Это может значительно облегчить труд рабочих.Такой пылесос вычищает не только асфальтовые и плиточные дорожки, но и газон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти устройства работают по принципу привычной нам машины-пылесоса: они всасывают мусор через насадку и помещают его в специальный мешок. За 10 минут они могут набрать более 200 литров мусора. Это может быть не только растительный мусор, но и мелкие камни, алюминиевые банки, одноразовую посуду и даже пластиковые бутылки. Сегодня тестируем, наблюдаем и делаем выводы — нужно ли покупать дополнительно такую технику, » — поделился директор МАУ «Чистый город» Григорий Рыжичкин.

А пока новая техника проходит испытания, уже проверенная вычищает дороги города. Два трактора и дорожная вакуумная подметально-уборочная машина работают на улицах Гагарина, Мира и Карла Маркса, а также в частном секторе.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.