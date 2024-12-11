Для студентов техникума Люберец организовали профориентационную экскурсию на склад

Для студентов Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина организовали в рамках профориентации экскурсию на склад предприятия в городском округе Люберцы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состоялась экскурсия для студентов Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина специальности «Операционная деятельность в логистике» на склад и территорию компании «Лемана ПРО».

Во время экскурсии ребятам рассказали о компании, условиях прохождения практики, о трудоустройстве, показали на практике работу цепей поставок на предприятии, а так же об особенностях проведения приёмки товара, его перемещения и хранения на территории склада, формирования интернет-заказов для отправки покупателям.

Подобные экскурсии на предприятия проводятся регулярно, они не только повышают заинтересованность студентов, но и позволяют углубить профессиональное самоопределение обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.