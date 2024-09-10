Для студентов Серпухова прошел обучающий курс в преддверии дня здоровья

Губернский колледж в Серпухове в преддверии дня здоровья и в рамках реализации проекта «Международное сотрудничество и здоровый образ жизни» посетил профессор Аюрведы, доктор Ратан Сингх. В течение двух дней индийский врач провел обучающий курс для студентов отделения «Физическая культура», членов студенческого спортивного клуба «Пеликан» и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Встречи состояли из теоретической части и практических занятий. Доктор рассказал студентам, что лечение любого заболевания всегда начинается с разума и лишь потом переходит на тело. Главное для человека — жить в согласии со своим внутренним миром. Только тогда удастся похвастаться крепким здоровьем. В рамках практической части, Ратан и его ученица провели вместе с ребятами несколько комплексов упражнений, с которых доктор порекомендовал каждому начинать свой день для профилактики и оздоровления организма, а также терапии эмоционально-психологических нарушений.

По итогам мастер-класса директор Губернского колледжа Александр Лысиков и доктор Ратан Сингх подписали соглашение о сотрудничестве по дальнейшему ознакомлению с практиками йоги на основе учения «Аюрведы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.