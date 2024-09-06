Для студентов Подмосковья провели Всероссийский урок культуры безопасности

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» преподавателями основ безопасности и защиты Родины был проведен Всероссийский открытый урок культуры безопасности, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Такие уроки проводятся в целях выработки единых подходов к формированию государственной политики в области безопасности жизнедеятельности, привлечения внимания к проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, отработки практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях.

В ходе урока студенты рассмотрели вопросы безопасного поведения в природной среде, действия при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Преподаватели совместно с обучающимися вспомнили о правилах пожарной безопасности, об оказании первой помощи, ознакомили с профилактикой терроризма, борьбой с этим явлением современности, рассказали об ужасающих последствиях этого явления и обсудили возможные пути зашиты от терроризма.

На протяжении всего урока обучающиеся активно отвечали на вопросы, связанные с опасностями, продемонстрировали знания и умения по использованию средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи. В результате изучения этих вопросов обучающиеся сделали вывод о том, что опасные ситуации могут возникнуть внезапно, поэтому жизнь и здоровье людей зависят от правильных действий каждого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.