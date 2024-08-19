Для студентов Подмосковья пройдут мероприятия по антитеррористической защите

С 1 по 4 сентября во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» пройдут профилактические мероприятия, в ходе которых будут обсуждаться вопросы, связанные с причинами и последствиями терроризма, методами его предотвращения, роли общества и государства в этом процессе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Сотрудники колледжа разработали профилактические мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди них — интерактивная игра «Выбор», семинар «Что мы знаем о терроризме», спортивные мероприятия «Лучше, быстрее, сильнее» или «Мы вместе», а также кинопоказ обучающих видеороликов «Действие обучающихся при возникновении террористических угроз» и «Профилактические мероприятия по формированию антитеррористического сознания».

«На всех вышеназванных мероприятиях будут обсуждаться возможные пути укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и защиты прав и свобод человека. День солидарности в борьбе с терроризмом — протест против террора и надежда на то, что люди мира смогут не допустить разрастания этого преступного безумия», — рассказал представитель колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.