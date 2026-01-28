Для студентов Москвы и Московской области провели Startup Day

В рамках серии мероприятий, приуроченных ко Дню студента, Сбер провел Startup Day для учащихся ведущих вузов Москвы и Московской области. В ходе мероприятия эксперты Сбера рассказали о направлениях сотрудничества с высшими учебными заведениями и студенческим сообществом, мерах господдержки и инструментах для создания стартапов, в том числе технологиях искусственного интеллекта, а также индустрии Сбера по производству кино и рекламы. Участие приняли более 130 человек.

Кроме того, в рамках Startup Day для студентов была организована деловая игра «Территория бизнеса». Ее механика построена на командной работе и включает шесть последовательных этапов решения бизнес-проблемы. Участники погрузились в роли молодых стартаперов: сначала они самостоятельно выбрали актуальную задачу, а затем совместно прошли весь путь — от анализа до создания готового прототипа ее решения.

«Мы видим в молодежи главный драйвер будущего — и социального, и технологического, и экономического. Именно сегодняшние студенты завтра будут создавать продукты, компании и целые рынки. Поэтому Сбер последовательно расширяет диалог с этой аудиторией, предлагая не только профильные финансовые инструменты — образовательные кредиты, молодежные карты, — но и комплексную экосистему для старта и развития. Она включает открытые онлайн-курсы, программы стажировок, акселераторы и партнерские школы — все, что помогает превратить идею в работающий бизнес-проект. Наша задача — быть надежным партнером на этом пути, предоставляя и знания, и ресурсы для реализации самого амбициозного потенциала», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Олеся Лебедева.

Так, на данный момент Сбер сотрудничает с 368 вузами-партнерами — это 48% всех вузов России — и реализует 64 совместные образовательные программы, охватывая 4170 студентов вузов и 4060 студентов колледжей. Ощутим и вклад Сбера в молодежную повестку: 20% студентов страны (840 тысяч человек) посетили мероприятия компании, 12% (503 тысячи) обучаются по ее контенту, а 5% преподавателей повысили квалификацию на Цифровой школе Сбера.

А для целенаправленной поддержки самых перспективных лидеров Сбер в начале 2026 года дал старт проекту «МАЯКИ» — программы для студентов, готовых стать лидерами нового поколения. Цель проекта — выявить и поддержать самых талантливых и целеустремленных студентов-новаторов со всей страны. Программа включает несколько этапов: заполнение анкеты, онлайн-тестирование, решение задачи в формате деловой игры, а затем презентацию идеи в суперфинале и ее защиту перед руководителями Сбера. По итогам проекта в топ-300 войдут авторы лучших решений — каждый из них получит единовременную выплату в размере 300 000 рублей. Кроме того, финалистам откроется доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с лидерами Сбера.