Для студентов колледжа «Подмосковье» провели линейку к началу учебного года

В колледже «Подмосковье» прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года. Мероприятие началось с церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна РФ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первокурсников поприветствовали представители работодателей, ветераны педагогического труда, участники СВО и представители Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Российского общества «Знание».

За особые заслуги грамотами и благодарственными письмами были награждены педагоги и студенты. Далее все собравшиеся прослушали поздравление министра просвещения Сергея Кравцова и директора Департамента государственной политики в сфере СПО Виктора Неумывакина.

Для первокурсников это событие стало первым важным шагом на пути к получению профессии и развитию своих навыков. Новоиспеченные студенты познакомились с колледжем, преподавателями и своими однокурсниками. Узнали о правилах учебного заведения, об особенностях и традициях, и, конечно, о студенческой жизни и всех возможностях.

На уроке «Разговоры о важном» педагоги побеседовали со студентами о будущем. Обсудили, каким они его видят и какими знаниями необходимо обладать, чтобы это будущее создать.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.