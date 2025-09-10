Для студентов колледжа «Энергия» прошли урок безопасности и тактические учения

Во всех структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — прошли мероприятия, посвященные вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Центре оборонно-промышленной подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» прошла тренировка по эвакуации, в которой приняла участие Полина Барсукова, инспектор ОНДиПР по г. о. Реутов УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области. Она провела урок пожарной безопасности, в ходе которого ребята узнали о средствах пожаротушения, мерах предосторожности и получили памятки о правилах поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Урок продолжил начальник штаба по ГО и ЧС колледжа Энергия Виталий Кучеренко. Он напомнил студентам о правилах поведения в экстренных ситуациях и на улицах города, что особенно актуально в наше время.

В Балашихинском Центре медицинской подготовки «Энергия» преподаватели и обучающиеся приняли участие областных тактических учения по теме: «Эвакуация и отработка навыков действий персонала, обучающихся и посетителей при возникновении пожара и ЧС». И.О. заведующего Елена Салмина и социальный педагог Юлия Молчанова обсудили со студентами внутренний распорядок колледжа, правила и нормы поведения, а также затронули важные вопросы о вреде курения и распитии энергетических и алкогольных напитков.

Обучающиеся и сотрудники Электроуглинского Центра строительно-логистической подготовки «Энергия» приняли участие во Всероссийской объектовой тренировке по эвакуации при пожаре-это мероприятие, направленное на отработку действий всего персонала объекта при возникновении пожара или другой ЧС с целью проверки и поддержания их готовности к эффективным действиям, предотвращения паники и снижения возможных потерь, включая жизнь людей и имущество. При эвакуации присутствовал расчет ПЧ-240 г. Электроугли.

«Знания о правилах безопасности могут помочь студентам сберечь здоровье и жизнь», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.



«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.