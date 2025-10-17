Для студентов Губернского колледжа открылась новая мастерская по робототехнике

В 6-м корпусе Губернского колледжа в г. Протвино состоялось открытие учебной мастерской по направлению «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Новая мастерская оснащена современным оборудованием, включая робота-сварщика, робота-манипулятора, 3D-принтер, контрольно-измерительную машину и ЧПУ-станок. Это позволит существенно укрепить материально-техническую базу колледжа и предоставить студентам уникальные возможности для обучения и развития навыков, необходимых для работы в сфере роботизированного производства.

На церемонии открытия присутствовали ключевые партнеры колледжа и представители ведущих работодателей, таких как предприятия «Ратеп-Инновация» и «Ратеп», компания «Аравия» и организация «Клуб знаний». Их участие подчеркивает важность сотрудничества образовательного учреждения и реального сектора экономики для подготовки кадров нового поколения.

Право перерезать ленточку, символизируя открытие новой мастерской, было предоставлено директору по персоналу и внешней политике «Ратеп-Инновация» Сергею Савину и амбассадорам проекта «Профессионалитет».

