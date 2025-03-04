Для спортивных инструкторов Серпухова провели занятие по оказанию первой помощи
Фото - © СШ "Русский медведь" г.о. Серпухов
В бассейне спортивной школы «Русский медведь» в Серпухове состоялось практическое занятие, посвященное теме «Спасение утопающих и сердечно-легочная реанимация». В мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту и другие сотрудники школы, которые стремятся улучшить свои навыки в области безопасности на воде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Квалифицированные специалисты из аварийно-спасательной службы «Юпитер» поделились с участниками ценной информацией и практическими умениями, необходимыми для оказания первой помощи в экстренных ситуациях.
Они рассказали о правильных методах спасения утопающих и о том, как проводить сердечно-легочную реанимацию.
Такие занятия крайне важны для повышения уровня безопасности, как на тренировках, так и во время соревнований. Полученные знания помогут специалистам действовать быстро и уверенно в критических ситуациях, обеспечивая безопасность всех участников.
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