Для сладостей и кондитерских изделий в Подмосковье вводят обязательную маркировку

В России вводится обязательный режим маркировки средствами идентификации отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке. Так, требование распространяется на печенье, пирожные, рулеты, торты, круасаны, также — на мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные изделия и пасты, драже, карамель и жевательную резинку. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Начало маркировки начнется для всех участников оборота с регистрации в государственной системе «Честный знак» с 1 сентября. Позже производители и импортеры начнут наносить уникальные коды на продукцию. Для каждой категории товаров введены определенные этапы. Например, с 1 марта 2026 года требование начнет действовать для сахаристых: печенье, зефир, мармелад, пастила, шоколадные, ореховые и другие пасты. С 1 мая 2026 года необходимо маркировать хлебобулочные изделия: торты, пирожные и прочее, с 1 июля 2026 года — шоколад, драже, карамель и жевательную резинку, а с 1 июля 2027 года — наборы и групповые упаковки.

Региональные производители кондитерских изделий и сладостей могут воспользоваться компенсацией 50% затрат на оборудование для маркировки. «Честный знак» проводит прием заявок — подробная информация о сроках и условиях представлена на официальном сайте.

Обязательная маркировка кондитерских изделий и отдельных видов сладостей усилит контроль за отраслью и позволит отсечь контрафактную продукцию с некачественным составом или истекшим сроком годности. Со своей стороны, потребитель сможет проверить легальность товара, отсканировав уникальный код через мобильное приложение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.