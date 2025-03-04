Для школьников Подмосковья стартует новый «Урок цифры»

10 марта стартует новый «Урок цифры», подготовленный фирмой «1С», по теме «Технологии современного программирования». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов и имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. Школьники попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки.

Ознакомиться с новым «Уроком цифры» можно будет на сайте проекта с 10 марта по 6 апреля 2025 года.

Проект организован при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.