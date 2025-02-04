В Подмосковье стартовал конкурс эпистолярного мастерства «Лучший урок письма-2025» от «Почты России». В этом году он посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Почта России совместно с министерством обороны Российской Федерации представили специальную номинацию «Есть такая профессия — Родину защищать». Еще две значимые номинации — «Истории и легенды моей семьи» и «Письмо Василию Теркину» — созданы при участии Союза писателей России. Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова Почта организовала номинацию «Моя малая родина». А специально для детей почтовиков компания, сотрудничая с Профсоюзом работников связи России, создала номинацию «Я из династии почтовиков».

Кроме того, в конкурсе будут такие номинации как «Рецепты счастливой семьи», «Учитель! Перед именем твоим…», «Письма, которые не забываются». Отдельную номинацию Почта создала специально для педагогов, где они смогут представить лучшую методическую разработку проведения урока письма.

Еще одна номинация приурочена к 54-му Международному молодежному конкурсу сочинений эпистолярного жанра 2025 г., который объявил Всемирный почтовый союз. Эта номинация называется — «Представьте, что Вы — океан. Напишите кому-нибудь письмо, в котором объясните, почему и как люди должны заботиться о Вас». Конкурсные работы по этой номинации можно направить в оргкомитет до 10 апреля 2025 г.

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодежных общественных организаций. Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет до 15 августа 2025 года следующими способами:

в рукописном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А,

в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;

в электронном виде работы нужно направить на адрес konkurs@russianpost.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.