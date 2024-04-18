Для школьников Подмосковья провели урок по теме образования в Китае

В рамках профориентационной работы на факультете иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета доцент кафедры германо-романских языков и методики их преподавания Татьяна Ковалева организовала и провела тематический урок «Образование в Китае» для учащихся 8-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В качестве приглашенного гостя выступил преподаватель из КНР Циэхун Гоу. В онлайн-мероприятии приняли участие школьники Луховицкой гимназии № 10 и Ступинской школы № 9.

Целью мероприятия было познакомить учащихся с традиционной системой школьного образования в Китае и инновациями, появляющимися в этой сфере. Урок «Система образования в Китае» позволил учащимся не только познакомиться со структурой начального, среднего и высшего образования, но и лучше понять культурные сходства и различия двух стран, КНР и РФ.

Подобные тематические уроки являются важным средством обучения, позволяющим расширять кругозор и развивать межкультурную компетенцию учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.