Для школьников Подмосковья провели урок по раздельному сбору отходов

В «Централизованной библиотечной системе» им. Андрея Белого региональный оператор Ногинского кластера провел экоурок для ребят из летнего лагеря СОШ № 27 Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основная тема занятия — «Раздельный сбор отходов». Специалист рассказал, как неправильное обращение с отходами вредит экологии и подчеркнул важность вторичной переработки.

Дети обсудили современные методы утилизации и узнали, какие товары нужно выбирать, чтобы минимизировать использование одноразовой упаковки.

Ребята также познакомились с системами раздельного сбора «Два Бака» и «Мегабак», которые активно действуют в Подмосковье.

В ходе экоурока участники поняли, что каждый может внести свой вклад в защиту природы и сохранить планету для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.