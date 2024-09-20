Для школьников Подмосковья пройдет онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» пройдет на образовательной платформе УЧИ.РУ с 24 сентября по 27 октября 2024 года. Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов, сообщает пресс-служба организаторов.

В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге, а участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности.

Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.

Для прохождения олимпиады необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Предполагается, что школьники будут выполнять задания в домашних условиях при возможном участии родителей.

Организаторами мероприятия выступает Минтранс России, МВД России и АНО «Национальные приоритеты» совместно с министерством просвещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.