Для школьников Павловского Посада провели викторину «Знатоки правил безопасности»
Команда студентов первичного отделения Движение Первых Павлово-Посадского техникума «Молодые профессионалы» в рамках Онлайн-марафона Движения Первых «Просто действуй» провели увлекательную викторину «Знатоки правил безопасности» для школьников Павлово-Посадского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Молодые профессионалы встретились с учащимися 3А класса МОУ „Лицей № 2 им. В. В. Тихонова“ и их классным руководителем Чижовой Светланой Александровной, которые приняли участие в занимательной викторине, посвященной правилам пожарной безопасности и безопасности на водоемах.
Школьники активно отвечали на вопросы викторины о том, почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками, что необходимо сделать при уходе из квартиры (дома), чтобы не допустить пожар, можно ли купаться в незнакомых местах, почему спасательный круг красного цвета и другие.
Учащимся раздали памятки и буклеты «Правила поведения на воде» и «Меры пожарной безопасности».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.