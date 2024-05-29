Для школьников Павловского Посада провели викторину «Знатоки правил безопасности»

«Молодые профессионалы встретились с учащимися 3А класса МОУ „Лицей № 2 им. В. В. Тихонова“ и их классным руководителем Чижовой Светланой Александровной, которые приняли участие в занимательной викторине, посвященной правилам пожарной безопасности и безопасности на водоемах.

Школьники активно отвечали на вопросы викторины о том, почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками, что необходимо сделать при уходе из квартиры (дома), чтобы не допустить пожар, можно ли купаться в незнакомых местах, почему спасательный круг красного цвета и другие.

Учащимся раздали памятки и буклеты «Правила поведения на воде» и «Меры пожарной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.