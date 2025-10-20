Для школьников Орехово-Зуева провели экскурсию на «Мособлводоканал»

Здесь ребятам рассказали, что представляет собой система водоснабжения, какие особенности существуют в ее обслуживании, в чем заключается работа сотрудников предприятия. Также школьники смогли осмотреть разнообразную коммунальную спецтехнику и сделать фотографии в кабинах машин, сидя за рулем.

Подобные экскурсии проводятся для того, чтобы подростки заинтересовались жилищно-коммунальным хозяйством, поняли важность этого труда и, возможно, в будущем связали бы свою профессиональную деятельность с этой сферой.

Ранее в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России, Демиховский машиностроительный завод посетили учащиеся школ, техникумов Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского городских округов, а также студенты Московского политеха.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.