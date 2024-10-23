Для школьников Домодедова провели экоурок по раздельному сбору отходов

Сотрудники Каширского регионального оператора провели урок «Экосреда» для учащихся Домодедовской школы № 1. Специалисты рассказали школьникам о правилах раздельного сбора и транспортировки отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На занятиях экоактивисты объясняют ребятам, как осознанное потребление ресурсов и сортировка отходов помогают предотвращать негативное воздействие отходов на окружающую среду.

Особое внимание на уроке было уделено проекту «Мегабак», куда можно сдать крупногабаритные вещи и автопокрышки. Детям также напомнили о работе экобоксов для сбора опасных отходов, таких как батарейки, и об экопунктах для приема пластиковых бутылок, жестяных банок и текстиля.

Школьники также смогли принять участие в интерактивной игре по сортировке отходов.

За последнее время в Подмосковье все больше жителей присоединяются к системе сортировки отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.