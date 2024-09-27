Для школьников Балашихи провели урок безопасности дорожного движения

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также популяризации световозвращающих элементов, сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие в одной из школ городского округа Балашиха на тему «Засветись — ради безопасности!». В ходе мероприятия сотрудники полиции рассказали учащимся о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята узнали, что использование световозвращающих элементов — залог безопасности на дороге, так как в сумерках водитель видит приблизительно на расстоянии до 30 метров, а такие светящиеся элементы, закрепленные на одежде и портфеле водитель отчетливо различит на расстоянии и за 200 метров. Всем юным пешеходам вручили световозращающие элементы в виде брелоков.

В завершении встречи сотрудники Госавтоинспекции провели с детьми пешеходную экскурсию, где напомнили о том, как выбирать безопасный маршрут из дому в школу и проинформировали о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части в осенний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.