Фото - © Для школьников из Балашихи провели экоурок и церемонию посвящения в юннаты/Министерство ЖКХ МО

сегодня в 18:23

Для школьников Балашихи провели экоурок и церемонию посвящения в юннаты

В школе № 2 Балашихи прошло посвящение в юннаты. Мероприятие приурочено ко Всемирному экопразднику «Международному дню земли», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В Международный день земли принято проводить экологические уроки, устраивать походы и субботники, затевать флешмобы, назначать акции по высаживанию деревьев, готовить просветительские мероприятия, нацеленные на рациональный сбор отходов и разумное потребление.

Школьное мероприятие объединило учеников-экоактивистов, которые представляли разные молодежные движения: «Юннаты Первых», «Орлята России», «Активисты Первых» и группу будущих орлят, которые только готовились пройти посвящение в юннаты.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области компания ООО «Хартия» провела экоурок из цикла «Береги природу, сортируй отходы», материал читала эколог-просветитель филиала «Подмосковный» Светлана Скворцова.

На экоуроке школьники узнали о способах сбора и переработки отходов, о важных экологических привычках, о необходимости сохранения окружающей среды и повсеместного разделения с дальнейшей сдачей в переработку твердых коммунальных отходов.

После экоурока юные экологи показали выступление «Берегите планету, люди!». Затем в торжественной обстановке приняли клятву юннатов, а также прошли церемонию завязывания галстуков, символизирующую присвоение им почетного звания «Юннат».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.