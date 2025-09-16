Для школьников Балашихи прошел открытый урок «История успеха»

Директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин и заместитель руководителя технологического отдела ЗАО «Акзо Нобель Декор», доктор химических наук, Дмитрий Моисеев встретились с учениками 10-11 классов школы №26 в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Константин Ноздрин поделился личной историей успеха, рассказал о своем пути в профессии: от упаковщика на производстве в школьные годы, студента фармфакультета до руководителя компании «Ретиноиды». Ребята узнали о структуре фармпроизводства, процессе запуска нового продукта от идеи до прилавка аптеки, о профессиях на производстве и об использовании новейших технологий. Константин отметил важность получения высшего образования и возможности, которые оно открывает.

Дмитрий Моисеев рассказал ученикам, как школьное увлечение химией переросло в успешную карьеру в России и зарубежом. Дмитрий описал работу химика-технолога на производстве лакокрасочных материалов в ЗАО «Акзо Нобель Декор», которая связана с разработкой рецептур красок, улучшением и удешевлением колеровки. Главный секрет успеха в профессии, по мнению доктора химических наук, это выбор профессии сердцем, искренне полюбив ее.

Во время встречи ученики смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Организатором мероприятия стало управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

