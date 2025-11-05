Для школьников Балашихи прошел открытый урок «История успеха»

Директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин и представители ООО «Апиценна» встретились с учениками 10-11 классов школы № 30 в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Константин Ноздрин рассказал о создании и развитии АО «Ретиноиды», уделив особое внимание строгому контролю каждого этапа производства, обеспечивающему высокое качество производимых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Ребята узнали о перспективах в выборе карьерного пути, которые открываются выпускникам медицинских ВУЗов: от традиционных профессий врача, провизора и химика до востребованных позиций научного сотрудника, эффективного управленца в сфере фармпроизводства, креативного маркетолога в медицине и IT-специалиста, интегрирующего новейшие технологии в здравоохранение. Константин отметил, что достичь успеха можно через упорный труд, постоянное саморазвитие и преданность выбранной сфере.

Дана Гудумак, менеджер по подбору и развитию персонала, рассказала о становлении и достижениях ООО «Апиценна», отметив важность внедрения инноваций и постоянное расширение присутствия компании на рынке. Школьники узнали о возможности обучения в корпоративном университете, где молодые специалисты осваивают новые знания на практике для быстрого интегрирования в команду. Дана привела реальные примеры успешных карьерных траекторий сотрудников.

Александр Менгель поделился личной историей успеха, рассказал о своем профессиональном росте внутри компании: от должности лаборанта до заместителя руководителя отдела контроля качества ООО «Апиценна». Александр описал работу физико-химической и микробиологической лабораторий, подчеркнув важность высококвалифицированного персонала и передового оснащения для создания эффективных и безопасных препаратов. Главный секрет успеха в профессии, по мнению Александра, это упорство, стремление к знаниям и поддержка со стороны коллег.

Школьники узнали о работе крупных предприятий города, смогли задать интересующие их вопросы, а также выразили желание лично посетить производство компаний.

Организатором мероприятия стало управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.