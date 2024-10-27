Для серпуховских школьников прошли уроки доброты

В начальных классах школы № 18 Серпухова прошёл Урок Доброты «О братьях наших меньших. Собаки и кошки — друзья человека», который провели сотрудники ветеринарной службы, сообщили в пресс-службе округа.

Важной частью занятий стало обсуждение нравственного отношения к кошкам и собакам, расширение знаний об их содержании, а также ознакомление с проблемами бездомных животных и правилами взаимодействия с ними.

Ребята узнали, как помочь животным в непростых условиях. Они пришли к выводу, что каждый человек способен оказать посильную помощь бездомному животному и принять участие в акциях по их поддержке. Важно помнить, что наша забота может изменить жизнь не только братьев меньших, но и нашу самих в лучшую сторону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.