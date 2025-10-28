Для семей участников СВО организовали экскурсию на сыроварню Олега Сироты

Участники познакомились с традициями российского сыроварения, увидели все этапы производства — от молока до готовых сортов сыра, попробовали свежие продукты и узнали секреты ремесла, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Особый восторг у ребят вызвало знакомство с обитателями фермы, а рассказ работников позволил прочувствовать атмосферу фермерского труда.

Экскурсии на предприятия округа проводятся в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Промышленный туризм», направленного на помощь в трудоустройстве участников СВО.

«Нас пригласили на экскурсию, на сыроварню Олега Сироты. Мы получили огромное удовольствие. Нам показали все этапы производства сыра, все тонкости производства. Дети также получили огромное удовольствие, погладили и коров, и коз, и собачек. Очень здорово было прочувствовать всю эту энергетику», — поделилась одна из участниц экскурсии Анна Гренке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.